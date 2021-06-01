Son dakika haber! ESENLER'DE SOKAKTA UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA AĞIR YARALANDI

Son dakika haberi... ESENLER'de Ç.C. otomobiline bineceği sırada, silahlı saldırıya uğradı.

ESENLER'de Ç.C. otomobiline bineceği sırada, silahlı saldırıya uğradı. 4 kurşun isabet eden Ç.C. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay dün akşam 18.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ç.C (30) dönercide yemek yemeye gitti. Yemek yedikten sonra otomobiline bineceği sırada, sokağın başında bekleyen ve içinde üç kişinin olduğu otomobil yanına yaklaştı. Yüzü maskeli olduğu öğrenilen kişi otomobilden çıkarak Ç.C.'ye ateş açtı. Ç.C. kanlar içinde yere yığılırken, silahlı saldırgan geldiği otomobile binip diğer şüphelilerle birlikte olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Ç.C.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede incelemelerde bulunarak, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ç.C.'nin otomobili de inceleme yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı