Son dakika haberleri | Esenler'de polisin araçta 5 kilo uyuşturucu bulduğu anlar kamerada
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Son dakika haberleri | Esenler'de polisin araçta 5 kilo uyuşturucu bulduğu anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ESENLER'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüphelinin bulunduğu otomobilde 5 kilo 565 gram bonzai ele geçirildi.

ESENLER'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüphelinin bulunduğu otomobilde 5 kilo 565 gram bonzai ele geçirildi.

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri cumartesi akşamı Birlik Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Ekipler, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde uyuşturucu madde sattığı öne sürülen Nesih Y.'nin 34 ZU 2991 plakalı otomobile bindiğini tespit etti. Takibe alınan araç bir süre sonra Birlik Mahallesi'ndeki bir otoparka girerek durdu. Yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, alınan arama kararının ardından araçta 6 poşet içerisinde toplam 5 kilo 655 gram sentetik uyuşturucu olan bonzai bulundu. Şüpheli Esenler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na işlemlerin yapılması için teslim edildi. 


Son dakika haberleri | Esenler'de polisin araçta 5 kilo uyuşturucu bulduğu anlar kamerada
Son dakika haberleri | Esenler'de polisin araçta 5 kilo uyuşturucu bulduğu anlar kamerada
Son dakika haberleri | Esenler'de polisin araçta 5 kilo uyuşturucu bulduğu anlar kamerada
Son dakika haberleri | Esenler'de polisin araçta 5 kilo uyuşturucu bulduğu anlar kamerada
Son dakika haberleri | Esenler'de polisin araçta 5 kilo uyuşturucu bulduğu anlar kamerada
Son dakika haberleri | Esenler'de polisin araçta 5 kilo uyuşturucu bulduğu anlar kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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