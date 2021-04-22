Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı
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Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı

Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlere başladı.

SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri denetimlere başladı. Esenler'de polisler iftarını denetim sırasında açtı. Çevredeki esnaf ise polislere tatlı ikram etti. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte denetim yaptı. Yapılan denetimlerin iftar saatine denk gelmesiyle polis ekipleri iftarını görev başında açtı. Çevredeki esnaf ise iftar sonrası polislere çay ve tatlı ikram etti. Denetimlerin gece boyu süreceği öğrenildi. 


- İstanbul
Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı
Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı
Esenler'de polis ekipleri iftarlarını denetim sırasında açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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