ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ

*Silahlı magandaların otomobilere ateş ettiği anlar kameradaHaber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de sokaktan geçen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü rastgele silahla ateş etti.

*Silahlı magandaların otomobilere ateş ettiği anlar kamerada

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de sokaktan geçen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü rastgele silahla ateş etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda park halindeki iki otomobile 5 kurşun isabet etti.

Olay dün gece saatlerinde Oruç Reis Mahallesi 557 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken rastgele silahla ateş açtı. Kurşunlar park halindeki iki otomobile isabet etti. Toplam 5 kurşunun isabet ettiği otomobil sahipleri silah kullanarak magandalık yapan kişilerin yakalanmasını istedi. Otomobillere kurşun isabet ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı