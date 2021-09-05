ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

*Silahlı magandaların otomobilere ateş ettiği anlar kameradaHaber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de sokaktan geçen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü rastgele silahla ateş etti.

*Silahlı magandaların otomobilere ateş ettiği anlar kamerada

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-ESENLER'de sokaktan geçen motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü rastgele silahla ateş etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda park halindeki iki otomobile 5 kurşun isabet etti.

Olay dün gece saatlerinde Oruç Reis Mahallesi 557 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, silahlı bir motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü sokaktan geçerken rastgele silahla ateş açtı. Kurşunlar park halindeki iki otomobile isabet etti. Toplam 5 kurşunun isabet ettiği otomobil sahipleri silah kullanarak magandalık yapan kişilerin yakalanmasını istedi. Otomobillere kurşun isabet ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ
ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ
ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ
ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ
ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Hamid Karzai Mustafa Şentop Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
ESENLER'DE İKİ SÜRÜCÜ RASTGELE ATEŞ AÇTI, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLERE KURŞUN İSABET ETTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 16:12:46. #1.16#

title