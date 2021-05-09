Son dakika haber | Esenler'de depoda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haber | Esenler'de depoda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber | Esenler'de depoda çıkan yangın korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan depoda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Esenler Oruçreis Mahallesi 626 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada içeride bulunan bir motosiklet de tutuştu. Yanan motosikleti ekipler dışarı çıkararak söndürdü. Depoda çıkan yangın kısa söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Esenler'de depoda çıkan yangın korkuttu
Son dakika haber | Esenler'de depoda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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