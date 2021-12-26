Son dakika haber | Esenler'de bir depoya düzenlenen operasyonda 87 bin kaçak ilaç ele geçirildi

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler'de bir depoya yapılan operasyonda 87 bin kaçak ilaç ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alının 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kaçak ilaç satışıyla ilgili alınan bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şahıslarla ilgili alınan arama kararı üzerine, Oruçreis Mahallesi Giyimkent Sitesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 87 bin kaçak ilaç ve türevleri ile uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı tespit edilen 35 bin hap ele geçirilirken, K.Ö. ile E.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.S. tutuklanırken, K.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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