Son dakika haber | Esenler Belediyesi riskli binaları yıkıp yeni binaları tanıttı
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Son dakika haber | Esenler Belediyesi riskli binaları yıkıp yeni binaları tanıttı

Son dakika gündem haberi: Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilçede yapımı devam eden binaları tanıtarak, "Depreme hazırlık için yapmamız gereken en önemli şey konutlarımızın yenilenmesi. Biz bu konutların yenilenmesi için seferberlik ilan ettik." dedi.

16.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.08.2020 13:39

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında ilçede yapımı devam eden binaları tanıtarak, "Depreme hazırlık için yapmamız gereken en önemli şey konutlarımızın yenilenmesi. Biz bu konutların yenilenmesi için seferberlik ilan ettik." dedi.

Esenler'de Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanan konutları basına tanıtan Göksu, ilçede gerçekleştirilen kentsel dönüşüm hakkında bilgi verdi.

17 Ağustos depremini hatırlatan Göksu, "Üzerinden 21 yıl geçmiş olsa da aslında 17 Ağustos, bir taraftan kendi halimizi anlatırken diğer taraftan da gelecek için bize çok önemli bir hazırlık yapma görevini veren önemli bir tarih. Çok büyük acılar yaşandı. Binlerce insanımız engelli kaldı, binlerce çocuğumuz yetim, öksüz kaldı. Her birimiz depremin hakikatini her gün hatırlamaya başladık. 17 Ağustoslar bir daha yaşanmasın diye Marmara Depremi ile ilgili her birimizin sözden daha çok iş yapması gerekiyor." diye konuştu.

İlçede 10 yıldır depreme yönelik tedbirler aldıklarını belirten Göksu, bu alanda atılacak en büyük adımın yapı stoklarının yenilenmesi olduğunu söyledi.

"Esenler'de 56 bin riskli konut dönüştürüldü"

Esenler'de 500 binin üzerinde nüfus olduğunu ifade eden Göksu, yapı stoklarının ortalama ömrünün 30 yıl olduğunu ve bunlar içerisinde ivedilikle dönüştürülmesi gereken 96 bin 100 konutun bulunduğunu aktardı. 96 bin 100 konuttan şimdiye kadar 56 bininin dönüştürüldüğü bilgisini veren Göksu, geriye kalan konutların dönüşümü için de konutların yapıldığını, dönüşümlerin devam ettiğini belirtti.

Göksu, sözlerine şöyle devam etti:

"Depreme hazırlık için yapmamız gereken en önemli şey konutlarımızın yenilenmesi. Biz bu konutların yenilenmesi için seferberlik ilan ettik. Marmara depremi olursa biz çocuklar yetim kalsın istemiyoruz. Onun için birlikte tedbir almak, gayret etmek ve bu işi sonuçlandırmak zorundayız."

Kentsel dönüşüm amaçlı yapılan 2 artı 1 ve 3 artı 1 konutlardan oluşan projenin ilk bölümü olan Güney (Metris) Rezerv Yapı Alanındaki 1072 konutluk 1. Etap 1. ve 2. kısımların inşaatının 2020'nin sonunda biteceği belirtilirken, 958 konutluk 1. Etap 3. ve 4. kısımların inşaatlarının ise 2021 yılının ilk yarısına tamamlanacağı kaydedildi.

Riski bina yıkıldı

Göksu, daha sonra, Esenler ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki 25-30 yıllık riskli binaların yıkımının yapılacağı alana geçti. Elindeki beton parçasını göstererek örnek veren Göksu, binanın ne kadar dayanıksız olduğunu söyledi. Daha sonra, görevliler tarafından depreme karşı riskli olan bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.

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Son dakika haber | Esenler Belediyesi riskli binaları yıkıp yeni binaları tanıttı

Kaynak: AA

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