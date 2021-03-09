Son dakika haber: Esenler Belediyesi, Balkanlar Kültür Okulu açıyor
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Son dakika haber: Esenler Belediyesi, Balkanlar Kültür Okulu açıyor

09.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:14
Son dakika haber: Esenler Belediyesi, Balkanlar Kültür Okulu açıyor

Gelen son dakika haberine göre Esenler Belediyesi, Balkan coğrafyasının kendine özgü ve çok çeşitli geleneksel kültürünü yakından tanımak isteyenler için Balkanlar Kültür Okulu'nu açıyor.

Esenler Belediyesi, Balkan coğrafyasının kendine özgü ve çok çeşitli geleneksel kültürünü yakından tanımak isteyenler için Balkanlar Kültür Okulu'nu açıyor.

Dünya Kültür Akademisi'nin üçüncü ayağı olan Balkan Kültür Okulu, bölgenin kültürünü keşfetmek isteyenler için eğitimlere başlayacak. Balkan coğrafyasının düğün, çocuk oyunları, giyim, yemek ve enstrüman kültürünü kendi temsilcilerinden öğrenmek ve kültürel bağları zenginleştirmek için hayata geçirilen Balkan Kültür Okulu'na kayıtlar devam ediyor.

Esenler Belediyesi ile Bab-ı Alem, Selam ve Turkuaz Uluslararası Öğrenci Dernekleri ortaklığında çevrim içi yapılacak derslere başvurular 11 Mart'a kadar devam edecek. 14 Mart'ta başlayacak dersler Cumartesi- Pazar günleri, saat 20.00'de organize edilecek. Bosna-Hersek Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Balkanlı uzmanların katılımıyla başlayacak eğitimler 28 Mart'ta sona erecek.

BİR KİŞİYE BOSNA- HERSEK GEZİSİ

Balkan Kültür Okulu'nun katılımcılara bir de sürprizi olacak. Programa katılarak sertifika almaya hak kazanan katılımcılardan bir kişiye Bosna Hersek Gezisi hediye edilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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