Son dakika haber... Esed rejimi, Suriye'de silahlı saldırıda 13 askerinin öldüğünü iddia etti

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin orta kesimindeki Palmira (Tedmur) Çölünde silahlı saldırıda aralarında subayların da bulunduğu 13 rejim ordusu mensubunun öldüğünü, 18'nin yaralandığını ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 13.30'da Humus ilinin doğusundaki Palmira Çölünde rejim güçlerini taşıyan bir askeri araca çeşitli silahlarla saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Aralarında subayların da yer aldığı 13 rejim ordusu unsurunun öldüğü ve 18'nin yaralandığı öne sürülen haberde, saldırının kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan Suriye'nin doğusundaki çöl bölgesinde varlık gösteren DEAŞ'lı teröristlerin, zaman zaman Esed rejimi ve İran destekli terörist grupları "vur-kaç" taktiğiyle hedef aldığı biliniyor.