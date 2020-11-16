Son dakika haber: Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Muallim hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybettiği duyuruldu. Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın son dakika geçtiği bilgiye göre, rejimin Dışişleri Bakanı Muallim yaşamını yitirdi. Haberde, Muallim'in ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.79 yaşındaki Muallim, Suriye'deki iç savaşta Esad rejiminin en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı