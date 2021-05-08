Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü
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Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü

Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Suriye'de Esad rejiminin Halep'e bağlı Atarib kentine düzenlediği topçu saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin Halep'e bağlı Atarib kentine düzenlediği topçu saldırısı sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi, Halep'e bağlı Atarib kentinde bir yerleşim bölgesine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Yerel kaynaklara göre, Esad rejiminin saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin çocuk, diğerinin ise kadın olduğu belirtildi. Yaralılar da Bab al-Hawa'daki yakınlardaki sahra hastanelerine taşıdı.

Bölgedeki sivillerin evlerinde maddi hasar meydana geldi. Ekipler, bölgeyi temizlemek için çalışmalara başladı. - HALEP

Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü
Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü
Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü
Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü
Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü
Son dakika haber: Esad rejiminden Halep'e saldırı: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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