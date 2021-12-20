Son dakika haber: Erzurum polisi "güvenli okul" sloganıyla okulların çevresi ile metruk binaları denetledi - Haberler
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Son dakika haber: Erzurum polisi "güvenli okul" sloganıyla okulların çevresi ile metruk binaları denetledi

Son dakika haber: Erzurum polisi
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Erzurum'da 104 polisin katılımıyla okulların çevresi, metruk binalar ile umuma açık alanlar denetlendi.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 104 polisin katılımıyla okulların çevresi, metruk binalar ile umuma açık alanlar denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekiplerince kent genelinde, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla eş zamanlı denetimler yapıldı.

Ekipler bu kapsamda "güvenli okul" sloganıyla gerçekleştirdikleri çalışmalarda ilk ve ortaokullar ile liselerin çevrelerinde, bu okulların yakınında yer alan umuma açık alanlar ile kafe, internet ve oyun salonları, kıraathaneler ve metruk binaları kontrol etti.

104 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 245 metruk bina, 24 okul çevresi, 320 kişi ve 41 araç kontrol edildi, aranan bir kişi yakalandı.

Metruk bina, okul ve çevreleriyle ilgili çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

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AA / İsmail Hakkı Demir - Son Dakika Haberleri

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