Son dakika haber: ERZURUM Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat eşine yazdığı pankartı evinin önüne astı Son dakika haberine göre Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat eşine yazdığı pankartı evinin önüne astıKORONAVİRÜS salgınında artış nedeniyle düğünlere kısıtlama getirilen Erzurum'da düğününü iptal eden Fatih Çimen eşi Elif için yazdırdığı pankartı dağın yamacına astı.

Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat eşine yazdığı pankartı evinin önüne astı

KORONAVİRÜS salgınında artış nedeniyle düğünlere kısıtlama getirilen Erzurum'da düğününü iptal eden Fatih Çimen eşi Elif için yazdırdığı pankartı dağın yamacına astı. 'Ferhat Dağları, Mecnun Çölleri Ben de Koronayı Aştım da Geldim' diyen Çimen, "Düğün yapamadık ama eşime böyle bir jest yapmak istedim" dedi.

İçişleri Bakanlığının 26 Ağustos'ta yayımladığı genelge ile aralarında Erzurum'un da bulunduğu 14 ilde düğün kısıtlamasına gitti. Salonlardaki düğünleri 1 saatle kısıtlayan müzik ve ikramı yasaklayan Bakanlık genelgesinden sonra Erzurumlu Fatih-Elif Çimen çifti düğün yapmaktan vazgeçti. Damat Fatih Çimen, düğün yapamadığı eşine unutamayacağı bir sürpriz yapmak için arkadaşlarıyla birlikte kollarını sıvadı. Çimen, tabelacıda hazırladığı genişliği 10, yüksekliği 3 metre olan ve üzerinde 'Ferhat Dağları, Mecnun Çölleri Ben de Koronayı Aştım da Geldim' yazısı bulunan pankartı gelin Elif Çimen'in çıkarılacağı merkez Palandöken ilçesi Tekederesi Mahallesi'ndeki evinin karşısındaki dağın yamacına çivilerle çaktı.

Güçlükle çıktıkları dağın yamacına pankartı çaktıktan sonra bir de havai fişek gösterisi yapan Fatih Çimen, "Koronavirüs sebebiyle düğünümüz iptal olunca ben de eşime böyle sürpriz bir pankart hazırladım. Düğün salonu, orkestra her türlü organizeyi hazırlamıştık ama yüzyılın vebası sebebiyle iptal oldu. Hayırlısı buymuş, ben eşime böyle bir pankartla jest yapmayı düşündüm" dedi.

Arkadaşlarının pankart hazırlarken önce şaşırdıklarını sonra da kendisine yardımcı olduklarını belirten Fatih, eşinin mahallesinin önünde havai fişek gösterisini de ihmal etmedi.

Pankartı dağın yamacına çaktıktan sonra eşi Elif'le birlikte bir süre izleyen Fatih Çimen, mutluluğunu bir kez daha dile getirdi. Eşine teşekkür eden Elif Çimen ise "Koronavirüse rağmen evleniyoruz, çok mutluyum, çok şükür" dedi.

DAMAT GÜVERCİN UÇURDU

Düğün iptal edildiği için sabah saatlerinde gelin çıkarma töreni yapıldı. Damat Fatih Çimen, gelin arabasıyla Tekederesi Mahallesi'ndeki evinden getirilen ve Türk bayrağı altında yeni evlerine adımını atan eşi Elif'in başına elma atmak yerine 2 adet güvercin uçurdu.

Kaynak: DHA