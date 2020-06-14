Son dakika haber | 'Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın'
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Son dakika haber | 'Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın'

Bir son dakika haberine göre ERZURUM'da, her geçen gün sayıları artan hobi bahçelerinin en verimli tarım arazileri üzerine kurulması çiftçilerin tepkisine yol açtı.

Son dakika haber | 'Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın'
14.06.2020 09:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:03

ERZURUM'da, her geçen gün sayıları artan hobi bahçelerinin en verimli tarım arazileri üzerine kurulması çiftçilerin tepkisine yol açtı. Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Hobi bahçelerinin yapıldığı yerler hep sulu araziler. Hepsi yaklaşık 1 ton kuru ot, yonca verecek kapasitedeki yerler. Bu yerleri nasıl ziyan ediyorlar? Biz buna karşıyız. Bu alanlara hobi bahçeleri yapılmasın. Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın" dedi.

Şehrin gürültüsünden kaçıp doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin inşa ettikleri hobi bahçeleri, tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Sayıları her geçen gün artan hobi bahçelerinin birinci sınıf tarım arazileri üzerine yapılması, çiftçilerin tepkisine yol açtı. Erzurum Ovası'nın hobi bahçeleri ile tehdit altında olduğunu belirten Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, "Erzurum; dağı, merası, ormanı, ekili, dikili arazisiyle 25 bin kilometrekare. 460 bin dekar tarıma elverişli alanımız var. 5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu sonrası Büyükova projesi ortaya çıktı. Büyükova projesi de Aşkale'den başlar Daphan Ovası, Erzurum Ovası ve Pasin Ovası olarak uzar gider. Büyükova projesini destekleyerek, tarım arazilerinde yapılaşmanın olmasını istemiyoruz. Ben toprak koruma kurulundayım. Hobi bahçeleri kurula geldiğinde biz bu projeye kesinlikle karşı çıktık. 'Yapılmasın, arazinin içerisinde olmaz' dedik. Şu anda gündemde bunların yıkım kararı çıkmış. Biz toprak koruma kurulanda yıkım kararı almadık. Ben yapılmasına nasıl ret kararı verdiysem, kim yaptırdıysa yıkım kararını da o versin. Bizler hedef gösterilmekten bıktık. Bu bahçeler arazinin içerisinde olur mu sizce? Valilik, üniversiteden hocalarımıza görüş sordu. Üniversitedeki hocalarımız da tarım arazilerin olmadığı yerleri belirledi. Biz de o yerleri onayladık ama bunlar getirdi tarım arazisinin tam ortasında, birinci sınıf tarım arazisine hobi bahçesi yaptırdılar. Yapanlarda da suç yok, yaptıran da suç" dedi.

'EKONOMİYE BÜYÜK ZARAR'Hobi bahçelerinden hafta sonları mangal dumanlarının yükseldiğini belirten Karaman, tarlada ekim yapan çiftçilerin de bundan rahatsız olduğunu ifade etti. Karaman, "Geçen gün bizim köylülerimiz hobi bahçesinin etrafına patates ekmişler. Çiftçi, 'Hafta sonu hobi bahçelerinin yanına gitmek istemiyoruz, et kokusundan biz orada çalışamıyoruz' dedi. Bu insanlara yazık günah değil mi? Burada neden bu adamın arazisinin ortasında eğlence yeri hobi bahçesi yapıyorsun? Hobi bahçelerine karşı değiliz. Dünyanın birçok yerinde gezim gördüm hobi bahçeleri var. Bizim ilimizde de tabi olsun ama tarım arazisin içerisinde olmasın. Bize gelen birçok dilekçe var. Eğer biz bunlara izin verirsek inanın Erzurum Ovası'nın ortasında bir tane tarla kalmaz, hep hobi bahçesi olacak. Diyorlar ki; 'Benim param var. 40- 50 bin lira vereceğim gidip orada cumartesi- pazar çoluk çocuğumla oturacağım.' Otursun biz ona da karşı çıkmıyoruz. Fakat ovanın ortasında olmasın. Tarım arazisinin içerisinde olmaz bu işler. Tarım arazilerini ziyan ediyorlar. 20 dönümlük bir tarım arazinin yok olması ne demek, ekonomiye büyük bir zarar demek. Biz buna engel oluyoruz" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANIMIZ, 'BİR KARIŞ YER KOYMAYIN EKİN' DİYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hazine arazilerini tarıma açtığını hatırlatan Şahset Karaman, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız diyor ki; 'Bir karış yer koymayın ekin.' Burada da en kaliteli arazi yok oluyor. Yol, alt yapı yapılmış, masraf edilmiş, beton atılmış, bunun tekrar tarla olması, geri dönüşü çok zor. Erzurum Ovası, Ilıca Ovası tehdit altında. Hobi bahçelerinin yapıldığı yerler hep sulu araziler. Hepsi yaklaşık 1 ton kuru ot, yonca verecek kapasitedeki yerler. Bu yerleri nasıl ziyan ediyorlar? Biz buna karşıyız. 20 dönümlük bir tarım arazisinde 20 ton kuru ot demek, bu da 20 tane hayvanı kışın bahara çıkarmak demek. Erzurum Ovası hobi bahçeleri ile tehdit altında olmasın. Tarım arazisine elverişsiz yerlerde hobi bahçeleri yapılsın. Cumhurbaşkanımız da karşı çıktı. Büyükova projesinde olan yerlere çivi çakılmayacak." 'KIRSAL ALANA YAPILSIN'Aşkale Ziraat Odası Başkanı Selçuk Güney ise hobi bahçelerinin kırsal alanlara yapılmasının daha uygun olduğunu söyledi. Hobi bahçesi yapmak isteyenleri köylere davet eden Güney, Erzurum Ovası'nın öldürülmemesi gerektiğini belirtti. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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