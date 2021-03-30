Son dakika: Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' olduKABİNE toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 58 ilin kırmızıya döndüğünü açıkladı.

Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu

KABİNE toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 58 ilin kırmızıya döndüğünü açıkladı. Doğuda kırmızıya dönen iller arasında Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır yer aldı. Kars ve Ağrı turuncu (yüksek riskli) bölgeler arasına girerken Muş ise sarı listede yer aldı.

Kabine toplantısının ardından yeni risk haritasını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 58 ilin kırmızı (çok yüksek riskli) kategoride olduğunu söyledi. 1 Mart itibarıyla başlayan 'Kademeli Normalleşme' uygulamasının ardından birçok ilde vaka sayılarında artış gözlendi. 29 Mart risk haritasında kırmızıya dönen 58 il arasında Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Iğdır da yer aldı. Kars ve Ağrı yüksek riskli iller arasına girerken, Muş orta riskli bölgeler arasında yerini aldı.

20-26 Şubat risk haritasında sarı renkle normalleşme adımlarının atıldığı Erzurum ve Erzincan'ın dünkü haritada kırmızı olması vatandaşları üzdü. Mavi renkle normalleşme adımları atılan Iğdır'da kırmızıya boyanan iller arasında yerini alırken, mavi düşük riskli iller arasına girerek normalleşen Muş ise, sarı kategoride yeraldı. Alınan tedbirler doğrultusunda hafta sonu sokağa çıkma yasağı tüm Türkiye'deki kırmızı kategoride bulunan illerde uygulanacak. Restoran ve kafeler yüzde 50 kapasiteyle ramazan ayına kadar hizmet verebilecek.

ESNAFIN DÜZENİ YOK

Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesi en çok esnafı üzdü. Ramazan ayına kadar yüzde 50 kapasiteyle hizmet verecek olan restoran ve kafeler sonrasında paket servise geçecek. Erzurumlu işletme sahibi Recai Emeç, açılıp kapanmanın esnafı zarar ettirdiğini söyledi. Emeç, "Kısıtlamaların yeniden hayata geçirilmesi kurallara uyulmadığını gösteriyor. Sağlık söz konusu tabii ki ona daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Keşke durumlar böyle olmasaydı. Daha dikkatli olmamız şart. Geçen sene olduğu gibi bu ramazan ayında da paket servise devam edeceğiz. Umudumuz bir an önce bu işten kurtulmak. Çok sıkıldık. Pandemi döneminde her türlü olumsuzluk esnafa yansıyor. Maddi manevi çok etkilendik. Tüm düzenimiz bozuldu. Yarın ne olacağı belli değil. Hep tedirgin bir bekleyiş içindeyiz. Keşke 4 aylık bir tam kapanma olsa sonrasında dükkanlarımızı gönül rahatlığıyla açabilsek" diye konuştu.

Erzurum'da erkek kuaförlüğü yapan Sedat Uğurlu, vaka artışlarının aile toplanmalarından kaynaklı olduğunu söyleyerek, "Kurallara uymamaktan dolayı vakalar arttı. Maske ve masefaye dikkat etmiyoruz. Ev ziyaretleri, toplantılar da vaka artışlarında çok etkili. Kurallara uyarsak tekrar normalleşeceğimizi düşünüyorum" dedi.

Ev hanımı Didem Sim ise "Halkımız dikkatli olmalı. Dükkanlar sürekli açılıp kapanıyor. Esnaf bitmiş durumda. Sosyal mesafeye çok dikkat edilmeli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı