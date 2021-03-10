Son dakika haber: Erzurum'daki Alaca şehitleri 103. yılında törenle anıldı
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Son dakika haber: Erzurum'daki Alaca şehitleri 103. yılında törenle anıldı

10.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:56
Son dakika haber: Erzurum'daki Alaca şehitleri 103. yılında törenle anıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde 103 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 278 şehit, düzenlenen törenle anıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Alaca Mahallesi'nde 103 yıl önce Ermeni çetelerince katledilen 278 şehit, düzenlenen törenle anıldı.

Alaca Mahallesi Şehitliği'nde düzenlenen anma programında, Şehitlik Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk-Ermeni Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, törende yaptığı konuşmada, Alaca'da 278 kişinin Ermeni çetelerince şehit edildiğini anımsattı.

Şehit edilenlerin savaşla ilgisi olmayan siviller olduğunu ifade eden Kürkçüoğlu, şunları belirtti:

"Burada bir katliam yapıldı. Düzenli ordu değil, Rus komutasındaki Ermeni çeteleri köyü basarak büyük bir katliam yaptılar. Köyde kadınlar, yaşlı erkekler ve cepheden yaralı olarak dönenler vardı. Katlettikleri çocuklarla tam 278 şehit, savaşla uzaktan yakından alakası olmayan ahaliydi. 1. Dünya Savaşı'nda tam 519 bin sivil şehidimiz ve 2,5 milyon da nüfus kaybımız var. 1986 yılında kazı yaptık ve 278 şehidimizin mübarek bedenleri bu mezarlıkta. Yeşil Yayla'da kazı yaptık ve 100'e yakın şehidimiz var. Hasankale'nin Tımar köyünde ve Tepe köyde kazı yaptık."

Kürkçüoğlu, Bolşevik İhtilali'nden sonra Ruslar'ın bölgeden çekildiğini ve belki bir gün tekrar gelebilecekleri düşüncesiyle 400 kişilik bir birliği Erzurum'da bıraktığını anlatarak, "Bu birliğin komuta kademesi Ruslar'dan oluşmaktaydı. Onlardan bir komutanın hatıratlarından bizzat kendi imzasıyla, 'bir şubat gecesi Ermeniler bana geldiler ve 3 bin Müslüman Türk'ü katlettiklerini iftiharla anlattıkları zaman, masum insanların öldürülmesinin vahşet olduğunu söylediğimde, siz Ruslar, Ermeni milletinin ideallerinden anlayamazsınız. Diye cevap verdiler diyor.'" ifadelerini kullandı.

Kur'anı Kerim okunmasının ardından Aziziye Müftüsü Ebubekir Bayrak, şehitler için dua etti.

Törene, Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Raşit Menteş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, öğrenciler ve gaziler katıldı.

Katılımcılar törenin ardından Alaca Şehitliği Müzesini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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