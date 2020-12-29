Son dakika haber: Erzurum'daki 25,4 milyon liralık yatırım bedelli istihdam projelerine destek

Gelen son dakika haberlerine göre Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum'daki 25,4 milyon liralık yatırım bedelli 3 projeyi destekleyerek istihdama katkı sağlayacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum'daki 25,4 milyon liralık yatırım bedelli 3 projeyi destekleyerek istihdama katkı sağlayacak.

KUDAKA'dan yapılan açıklamada, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, "Erzurum Aziziye Belediyesi Biokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Serası Projesi", "Palandöken Belediyesi Hayvan Atığı Biyogaz Dönüşüm Tesisi" ve "Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Enerjisi Nakil Hattı Projesi"nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunduğu aktarıldı.

Bütçesi 25,4 milyon lira olan söz konusu projelere program çerçevesinde 15,5 milyon lira destek sağlanmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulanacak projelerle Erzurum ilinde 50 kişilik yeni istihdam sağlanması, günde 66,5 ton atık gübrenin değerlendirilerek kurulacak biyogaz tesisi ile 380 kilovatsaat elektrik üretilmesi, ildeki termal potansiyelin değerlendirilerek 12 ay boyunca sebze üretimine yönelik iyi uygulama örneği niteliğinde 10 bin metrekare kapalı alana sahip termal sera kurulması, ayrıca Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaların elektrik giderlerinde ortalama yüzde 14'lük bir azalma sağlanarak firmaların üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve bu suretle rekabet güçlerinin artırılması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir