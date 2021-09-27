Son dakika haber! Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı - Haberler
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Son dakika haber! Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı Erzurum'da yaban keçileri kameralara yansıdı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı

ERZURUM - Erzurum'da yaban keçileri kameralara yansıdı.

Erzurum'un olur ilçesinde yaşayan Ercan Polat isimli bir doğa tutkunu arazi gezisi yaptığı sırada yaban keçileriyle karşılaştı. İnsanların tırmanamayacağı zorlu dağları tırmanan yaban keçileri Ercan Polat'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan yaban keçilerinin dağ tırmanışı ise nefes kesti.

Son dakika haber! Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı

Son dakika haber! Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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