Son dakika haber! Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı

ERZURUM (İHA) - Erzurum'da zorlu dağları tırmanan yaban keçileri kameraya böyle yansıdı

ERZURUM - Erzurum'da yaban keçileri kameralara yansıdı.

Erzurum'un olur ilçesinde yaşayan Ercan Polat isimli bir doğa tutkunu arazi gezisi yaptığı sırada yaban keçileriyle karşılaştı. İnsanların tırmanamayacağı zorlu dağları tırmanan yaban keçileri Ercan Polat'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan yaban keçilerinin dağ tırmanışı ise nefes kesti.