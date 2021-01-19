Son dakika haber | Erzurum'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden biri çocuk, 3 kişi öldü.