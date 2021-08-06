Son dakika haber! Erzurum'da yakalanan teröristin ifadesi doğrultusunda Ardahan'da 3 örgüt üyesi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Erzurum'da yakalanan teröristin ifadesi doğrultusunda Ardahan'da 3 örgüt üyesi gözaltına alındı

Son dakika haber! Erzurum'da yakalanan teröristin ifadesi doğrultusunda Ardahan'da 3 örgüt üyesi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Erzurum'un Şenkaya ilçesinde geçen yıl yakalanan teröristin ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, Ardahan'da 3 terör örgütü üyesini gözaltına aldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde geçen yıl yakalanan teröristin ifadesinden yola çıkan jandarma ekipleri, Ardahan'da 3 terör örgütü üyesini gözaltına aldı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şenkaya ilçesinde geçen yıl yakalanıp tutuklanan terör örgütü MLKP üyesi "Deniz" kod adlı Ender Yalçın'ın ifadesi doğrultusunda bazı terör örgütü mensuplarını yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu O.Ö, E.C.Ö, F.C. ve B.C'nin "terör örgütü üyesi oldukları" belirlendi.

Ekipler, 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Ardahan'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda O.Ö, F.C. ve B.C. yakalandı, adresinde bulunamayan E.C.Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

Olayın geçmişi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 11 Temmuz 2020'de İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada gri kategoride aranan "Hejar" kod adlı Halis Eroğlu etkisiz hale getirilmişti.

Aynı yıl 12 Temmuz'da da güvenlik güçlerinin ormanlık arazide yaptığı aramada sözde Karadeniz Grubu üyesi olduğu ve Karadeniz Bölgesi'ne sızma girişiminde bulunmak isteyen "Deniz" kod adlı Ender Yalçın ve gri kategoride aranan "Sipan" kod adlı Adem Çallar, saklandıkları sığınakta yakalanmış, iki terörist de tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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