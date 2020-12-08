Son dakika haber... Erzurum'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haber... Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

08.12.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:10
Son dakika haber... Erzurum'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilde yapılan yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ilde yapılan yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda Erzurum'da 6, İzmir'de 2, İstanbul'da 1 şahıs olmak üzere 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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