Son dakika haber! Erzurum'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 kişi serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: Erzurum'da, terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Erzurum'da, terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, bir süre önce terör örgütü PKK'ya yönelik kent merkezi ile Karayazı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Zanlılar, sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları, terör örgütü adına milis ve işbirlikçi olarak faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf