Son dakika haber! Erzurum'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
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Son dakika haber! Erzurum'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Son dakika haber! Erzurum'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi öldü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi öldü.

Oltu-Tortum karayolunun 13. kilometresinde Yaşar Yüce'nin (53) kullandığı 06 BG 9881 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Aras Kurt (41) yönetimindeki 25 NC 653 plakalı motosiklete çarptı.

Kazanın ardından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, Aras Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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