Son dakika haber | Erzurum'da dün kaybolan çocuk bulundu
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Son dakika haber | Erzurum'da dün kaybolan çocuk bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Erzurum'da dün kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu.

Son dakika haber | Erzurum'da dün kaybolan çocuk bulundu
28.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:34

Erzurum'da dün kaybolan 14 yaşındaki çocuk bulundu.

Narman ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde babası ve iki ağabeyiyle hayvan otlatan İlhan Akyol, havanın yağmurlu olması ve yoğun sis nedeniyle dönüş yolunda kayboldu.

Eve giden ağabeyleri, kardeşlerinin gelmediğini görünce durumu baba İbrahim Akyol'a bildirdi.

Mahalle sakinleriyle oğlunu aramaya koyulan baba Akyol, iz bulamayınca durumu jandarma ile AFAD ekiplerine haber verdi.

Gece saatlerine kadar sürdürdükleri çalışmalara karanlık nedeniyle ara veren ekipler, sabah yeniden İlhan'ı aramaya başladı.

Kireçli Mahallesi'nde bulunan kayıp çocuk, sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Manşet

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