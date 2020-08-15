Son dakika haber... Erzurum'da dinamit yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
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Son dakika haber... Erzurum'da dinamit yüklü kamyon devrildi: 2 ölü

Bir son dakika haberine göre Erzurum'un İspir ilçesinde, yaklaşık 4 ton dinamit taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Son dakika haber... Erzurum'da dinamit yüklü kamyon devrildi: 2 ölü
15.08.2020 04:13 | Son Güncelleme: 15.08.2020 04:22

Erzurum'un İspir ilçesinde, yaklaşık 4 ton dinamit taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi öldü.

Pazaryolu ilçesi yönüne giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 05 AL 600 plakalı dinamit yüklü kamyon, Erzurum-Rize kara yolunda Özbağ Mahallesi'ndeki Yukarı Özbağ Tünelleri mevkisinde yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Kamyondaki Turgut Çetin (28) ile amcasının oğlu Kenan Çetin (28) hayatını kaybetti. Kamyonda taşınan dinamit paketleri çevreye dağıldı.

Kaza alanına çok sayıda polis, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

Polis ve AFAD ekipleri, bölgede güvenlik tedbirleri alıp çevreye dağılan dinamitleri toplama ve aracı kaldırma çalışmalarına başladı.

Özel kıyafetli ekiplerin çalışması sonucu çevreye dağılan dinamit ve diğer malzemeler bir araya toplandı. Bu malzemeler ekiplerce başka bir kamyonetle götürüldü.

Eskişehir'den gelen kamyonda yaklaşık 4 ton dinamit, dinamitler için kullanılan 10 ton 300 kilogram jel ile kilometrelerce uzunluğunda kablo bulunduğu öğrenildi.

Kamyonun dinamit ve diğer malzemeleri bölgedeki yol ve tünel çalışmalarında kullanılmak üzere Eskişehir'den alıp Erzurum'un Pazaryolu ilçesindeki depoya aktarmak üzere yola çıktığı ve söz konusu depoya yaklaşık 35 kilometre kala kaza yaptığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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