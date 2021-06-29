Son dakika haber! Erzurum'da çocuklar yaz spor okullarına kavuşuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Erzurum'da çocuklar yaz spor okullarına kavuşuyor

Son dakika haber! Erzurum'da çocuklar yaz spor okullarına kavuşuyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları" törenle açıldı.

Erzurum'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları" törenle açıldı.

Yakutiye Spor Salonunda düzenlenen açılış programı, seremoni dizilişi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, programda yaptığı konuşmada, 2020-2021 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla spor okullarının açıldığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının spor okullarını aynı anda başlattığını ifade eden Taşkesenligil, "Geçen yıl Kovid-19 dolayısıyla yaz spor okullarını başlatamamıştık ama yine de çeşitli projelerle halkımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı sporsuz bırakmadık." dedi.

Taşkesenligil, çocukları ve gençleri yeniden spor salonlarıyla buluşturduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olarak ücretsiz yaz spor okulları için şehirde 62 spor tesisimiz ile gençlik merkezlerimiz hazır ve kapılarımız sürekli açık. Yeter ki sizler spor yapın ve çevrenizdekileri spora teşvik edin. Erzurum nüfus yoğunluğuna bakıldığında lisanslı sporcu sayısı bakımından ülkemizin önde gelen illeri arasındadır. İlimizde 70 bine yakın lisanslı sporcu, 20 bin dolayında da faal sporcu bulunmaktadır. 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Spor Oyunları ile birlikte 2017 EYOF'ta başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmış olan şehrimiz, tam bir spor şehri ve kış turizm kentidir. Spor aktivitelerinin çocuklarımızın ruh sağlığına ciddi katkı sağlayacağı bilinmektedir. Artık bilgisayar çağında çocuklarımızın en yakın arkadaşı maalesef sanal arkadaşları. Bunlardan da çocuklarımızı kurtarmamız gerekiyor."

Halk oyunlarıyla devam eden program, spor branşlarındaki gösteri ve ödül töreniyle sona erdi.

Programa, Aziziye Kaymakamı Metin Baskın, Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, sporcular ve veliler katıldı.

Son dakika haber! Erzurum'da çocuklar yaz spor okullarına kavuşuyor
Son dakika haber! Erzurum'da çocuklar yaz spor okullarına kavuşuyor
Son dakika haber! Erzurum'da çocuklar yaz spor okullarına kavuşuyor
Son dakika haber! Erzurum'da çocuklar yaz spor okullarına kavuşuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Brad Pitt Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Mert Müldür Burak Elmas Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Erzurum'da çocuklar yaz spor okullarına kavuşuyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 17:35:27. #1.14#

title