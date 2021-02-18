Son dakika haber... Erzurum'da 'buzlanma' kazaları
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Son dakika haber... Erzurum'da 'buzlanma' kazaları

18.02.2021 10:12 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:15
Son dakika haber... Erzurum'da 'buzlanma' kazaları

Son dakika haberleri... ERZURUM'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda onlarca aracın karıştığı kazalar meydana geldi.

ERZURUM'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda onlarca aracın karıştığı kazalar meydana geldi. Yaralananların da olduğu kazalar yüzünden kent merkezinde ulaşım, zaman zaman aksadı. 

Şubat aynın ilk yarısını sıcak ve güneşli geçiren Erzurumlular, dün gece başlayan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma yüzünden kayganlaşan yollarda, Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekiplerinin temizleme ve tuzlama çalışmasına rağmen onlarca araç, kazaya karıştı. Erzurum- Bingöl yolunda Şehir Hastanesi yakınlarında da kaza oldu. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kayan araçlar, çarpışarak, refüje çıktı. Trafik ekipleri, yolda kalan araçlarla ilgili anons geçerken, yaralananların da olduğu kazalı araçların bulunduğu bölgede görev yapan polisler de ulaşımı kontrollü sağladı. 


Son dakika haber... Erzurum'da 'buzlanma' kazaları
Son dakika haber... Erzurum'da 'buzlanma' kazaları
Son dakika haber... Erzurum'da 'buzlanma' kazaları
Son dakika haber... Erzurum'da 'buzlanma' kazaları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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