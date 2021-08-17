Son dakika haber | Erzurum'da bazı hastane bölümleri tekrar Kovid-19 servisine dönüştürüldü
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Son dakika haber | Erzurum'da bazı hastane bölümleri tekrar Kovid-19 servisine dönüştürüldü

Son dakika haber | Erzurum'da bazı hastane bölümleri tekrar Kovid-19 servisine dönüştürüldü
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hızla yükseldiğini belirterek, "Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar artıyor.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının hızla yükseldiğini belirterek, "Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar artıyor. Hastanemizin bazı servislerini tekrar Kovid-19'a çevirdik. Ne diyebiliriz ki başka, tablo bu şekilde ve çok şeyi anlatıyor zaten." dedi.

Kent genelinde hem aşılama oranının arttırılması hem de vaka sayılarının düşürülmesi için sağlık ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Sağlık ekipleri kent merkezi ve ilçelerde ev ev dolaşıp aşı yapmanın yanı sıra hastaneler, kent meydanı, alışveriş merkezi ve havalimanında kurulan çadırlarda da vatandaşa randevusuz aşı hizmeti sunuyor.

İl Sağlık Müdürü Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genç yaşlı her kesimden vatandaşı aşıya davet etti.

Günlük test sayılarının 2 bin geçtiğini ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarımız hızla yükseliyor. Hastaneye ve yoğun bakımlara yatışlar artıyor. Hastanemizin bazı servislerini tekrar Kovid-19'a çevirdik. Ne diyebiliriz ki başka, tablo bu şekilde ve çok şeyi anlatıyor zaten. Yine son günlerde çevrenizden, yakınlarınızdan çokça insanın hastalığa yakalandığını görüyor, duyuyorsunuz. Canlarımız yanıyor. Bir kez daha uyarmak istiyorum. Hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Maske, sosyal mesafe, kalabalıklardan uzak durma, bizim tekrar sıkıca uygulayacağımız kurallar olmalı ve canlarımız yanmadan mutlaka aşıyla kendimizi bağışık kılmalıyız."

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Son dakika haber | Erzurum'da bazı hastane bölümleri tekrar Kovid-19 servisine dönüştürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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