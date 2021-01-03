Son dakika haber: Erzurum'da ağız diş sağlığı merkezleri yarından itibaren tam kapasite hizmet verecek
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Son dakika haber: Erzurum'da ağız diş sağlığı merkezleri yarından itibaren tam kapasite hizmet verecek

03.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 03.01.2021 20:22
Son dakika haber: Erzurum'da ağız diş sağlığı merkezleri yarından itibaren tam kapasite hizmet verecek

Son dakika sağlık haberi: Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında acil başvurular hariç kısıtlanan ağız ve diş sağlığı merkezlerinin, yarından itibaren tam kapasite ve tüm birimleriyle hizmet vereceğini bildirdi.

Erzurum Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında acil başvurular hariç kısıtlanan ağız ve diş sağlığı merkezlerinin, yarından itibaren tam kapasite ve tüm birimleriyle hizmet vereceğini bildirdi.

Bedir, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında nisan ayından itibaren acil başvurular dışında kısıtlanan ağız diş sağlığı işlemlerinin, kentte salgının geldiği güncel durum ve olumlu gelişmeler ışığında yeniden başlatılmasının uygun olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda yarından itibaren Ağız Diş Sağlığı Merkezi, Hilalkent, Dadaşkent, Aziziye Diş Sağlığı birimleri ve tüm ilçelerdeki ağız diş sağlığı hizmeti veren yerlerin tam kapasiteyle her türlü ağız ve diş sağlığı işlemlerine başlayacaklarını belirten Bedir, şu ifadeleri kullandı:

"Ağız Diş Sağlığı merkezlerimizde pandemi kuralları çerçevesinde gerekli tüm hazırlıklar yapılmış olup acil başvurular hariç diğer işlemler için MHRS randevu sistemiyle ve HES kodu sorgulamasıyla hasta kabulü yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızın belirlenen kurallara tam riayet edip, diş hekimi arkadaşlarımıza ve diş sağlığı çalışanlarımıza yardımcı olacaklarına inancımız tamdır. Çalışanlarımıza kolaylıklar, hastalarımıza şifalar dileriz."

Bedir, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının görevi başında olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara maske, mesafe, hijyen kurallarını hatırlatarak, kapalı ortamların sık sık havalandırılması yönünde de uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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