Son dakika haber: Erzincan Valisi Mehmet Makas şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Erzincan Valisi Mehmet Makas, kurum müdürleriyle şehit ailesini ziyaret etti.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kurum müdürleriyle şehit ailesini ziyaret etti.

Vali Makas ve eşi Elif Makas, Üzümlü ilçesine bağlı Altınbaşak beldesinde ikamet eden şehit Astsubay Üstçavuş Murat Bayram'ın annesi Emiş Bayram ve babası İsmail Bayram'ı evinde ziyaret etti.

Ailenin sıkıntılarını dinleyen Makas, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanları rahmetle yad ettiklerini söyledi.

Şehit ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Makas'a teşekkür etti.

Ziyarette, Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, Altınbaşak Belediye Başkanı Haydar Polat ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muammer Doğan'da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir