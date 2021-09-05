Son dakika haber: Erzincan Valisi Makas, mangal kömürü üreten ailenin çocuklarını taşımalı eğitimle okullarına gönderecek

Son dakika haberler... Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan 8 aileyi ziyaret ederek buradaki 3 çocuğun yarın başlayacak eğitim-öğretim yılından geri kalmaması için taşımalı eğitim sistemiyle okullarına gönderileceğini söyledi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan 8 aileyi ziyaret ederek buradaki 3 çocuğun yarın başlayacak eğitim-öğretim yılından geri kalmaması için taşımalı eğitim sistemiyle okullarına gönderileceğini söyledi.

Üzümlü ilçesinde, Orman İşletme Müdürlüğünce uygun görülen bölgelerdeki meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştüren aileler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz mesai yapıyor.

Osmaniye ve Mardin'den gelerek ilçeye bağlı Pelitli köyüne yerleşen yaklaşık 60 kişiden oluşan 8 aile, kurdukları çadırlarda kalarak 10 ay boyunca mangal kömürü üretimi için çalışıyor.

Anne ve babalarının üretim yaptığı yerde ise 23 çocuk, üretimin yapıldığı alanda oyunlar oynayarak gönüllerince eğleniyor.

Üretim alanına gelerek aileleri ziyaret eden Vali Makas, çalışmaları hakkında bilgi alarak çocuklara hediye verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Makas, insanların zorlu koşullarda çalışarak ekmek parası kazandıklarını belirterek, "Buraya Osmaniye ve Mardin'den gelen ailelerimiz var. Aşağı yukarı 8 aile ve 60'a yakın vatandaşımız var. 23 tane de evladımız, genç kardeşlerimiz var.* dedi.

Makas, okul çağında olun çocukların da olduğunu ifade ederek, "Buraya heyet halinde gelerek hem hal dertlerini dinleyelim istedik. Yüz yüze eğitim başlayacağı için buradaki üç evladımızı alarak taşımalı eğitim ile Pelitli köyümüzden taşıdığımız öğrencilerimizle Altınbaşak Beldemize eğitim için taşıyacağız. Bu bizim için sevindirici oldu." diye konuştu.

Üretime katkı sundukları için teşekkür eden Makas, ailelerin helal rızık için yılın 10 ayına yakın bir zaman çalıştığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 30 yıldır mangal kömürü imalatı yapan 58 yaşındaki Abidin Eren de, Vali Makas'ın ziyaretinden memnuniyet duyduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Orman işletmesi sahaları bize veriyor o şekilde geçimimizi sağlıyoruz. O sahaları kesiyoruz. Bir oduna en az 20 sefer elin değecek. Getirip böyle kubbe halinde çatıyoruz ve topraklayıp yakıyoruz. Eziyeti çok, çok şükür helal çalışıyoruz. Ekmeğimizi bundan çıkarıyoruz. Bir ocak en aşağı 20-25 gün yanar. Bunun gece nöbetini tutuyoruz. Askeriye gibi sabaha kadar ikişer saat arayla nöbet tutarız çünkü ocak yanarsa bütün emeğimiz boşa gider."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya