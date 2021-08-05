Son dakika haber: Erzincan polisinden 'kadına şiddet' bilgilendirmesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Erzincan polisinden 'kadına şiddet' bilgilendirmesi

Son dakika haber: Erzincan polisinden 'kadına şiddet' bilgilendirmesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberleri... Erzincan polisi tarafından "KADES" ve "UYUMA" uygulamaları tanıtılarak, kurulum bilgilendirmesi yapıldı.

Erzincan polisi tarafından "KADES" ve "UYUMA" uygulamaları tanıtılarak, kurulum bilgilendirmesi yapıldı.

Erzincan il Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü personeli tarafından KADES ve UYUMA uygulamaları hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Erzincan polisi kadına şiddetle mücadele kapsamında merkezde açtıkları stantta, yol kontrol noktalarında ve kadın polisler tarafından yüzlerce kadına yüz yüze KADES ve UYUMA programlarının kurulum ve bilgilendirilmesi yapılarak broşür dağıtıldı. "Kadın Destek Uygulaması (KADES)" uygulamasının anlatılması sonrasında kadınlar, telefonlarına KADES uygulaması yükledi.

KADES uygulamasının kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek amacıyla kurulduğu, kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildiği, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınların akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda Kadın Acil Destek İhbar Sistemine ulaştığına dair bilgi verildi. - ERZİNCAN

Son dakika haber: Erzincan polisinden 'kadına şiddet' bilgilendirmesi
Son dakika haber: Erzincan polisinden 'kadına şiddet' bilgilendirmesi
Son dakika haber: Erzincan polisinden 'kadına şiddet' bilgilendirmesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Onur Akay Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Ali Koç Burak Elmas Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Erzincan polisinden 'kadına şiddet' bilgilendirmesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 09:36:08. #1.15#

title