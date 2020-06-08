Son dakika haber! Erzincan kaplıcaları yeniden hizmet vermeye başladı
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Son dakika haber! Erzincan kaplıcaları yeniden hizmet vermeye başladı

Son dakika haberlerine göre Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan kaplıcalar, dezenfeksiyon çalışmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Son dakika haber! Erzincan kaplıcaları yeniden hizmet vermeye başladı
08.06.2020 08:58 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:01

Erzincan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı bulunan kaplıcalar, dezenfeksiyon çalışmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Covid-19 nedeniyle kapanan jeotermal kaplıcaları normalleşme süreciyle yeniden faaliyete girdi. Tesis haftanın 7 günü hizmet verecek.

Erzincan'daki jeotermal kaplıcalarda 12 havuz bulunmakta. Su seviyesinin ayarlanabilir olduğu bu havuzlar her kullanıcı için yeniden dolduruluyor. Pandemi ve yayınlanan tüm temizlik başlıklarının uygulandığı jeotermal kaplıcalarda, personeller gelen müşterilerin ateşlerini cihazla ölçüldükten sonra odalara girişlerine izin veriyor. Her müşteri çıkışında ise havuzlar boşaltıp odalar yıkanarak tüm temas edilebilecek noktalar dezenfektanla sterilize ediliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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