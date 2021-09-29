Son dakika haber: Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika haberi... Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde yaşayan Y.D'nin işletmesinde gerçekleştirdiği aramada, 162 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 20 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği başka bir operasyonda ise şüpheli T.E'nin ev ve eklentilerindeki aramada, 3 sigara dolum makinesi, 11 bin 660 tütün sarılı makaron, 14 bin 600 boş makaron, 9 bin 735 gram kıyılmış tütün ve 2 bin 300 boş kilitli paketleme poşeti yakalandı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Son dakika haber: Erzincan'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı

AA / Barış Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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