Son dakika haber... Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı
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Son dakika haber... Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Refahiye ilçesinde şüphe üzerine C.Ç. (36) idaresindeki bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 1 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü C.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, Erzincan-Erzurum kara yolu uygulama noktasında F.U. (41) ve Y.Y'nin (36) içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 178 gram esrar ile 11 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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