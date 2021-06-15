Son dakika haber! Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haber! Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber! Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Erzincan'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, istasyon altı tuğla fabrikası civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 24 AAU 748 plakalı otomobil su kanalının kenarına düştü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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