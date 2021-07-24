Son dakika haber: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haber: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haber: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobilin traktöre çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobilin traktöre çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Mehmet Akif N. (45) yönetimindeki 34 BKM 402 plakalı otomobil, Erzincan'dan Erzurum istikametine giderken Kargın beldesi Sucu Ali kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Faruk S'nin (25) kullandığı 24 FU 689 plakalı traktöre çarptı, ardından devrildi.

Otomobilde bulunan Muhammed Mehdi N. kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler, otomobildeki Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Muhammed Mehdi N'nin cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tercan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son dakika haber: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber: Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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