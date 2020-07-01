Son dakika haber: Erzincan'da sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu
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Son dakika haber: Erzincan'da sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu

Son dakika güncel haberi: Erzincan'ın Kemah ve Çayırlı ilçelerinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.

Son dakika haber: Erzincan'da sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu
01.07.2020 09:06 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:21

Erzincan'ın Kemah ve Çayırlı ilçelerinde sağanak yağış sel ve heyelana neden oldu.

Kemah'a bağlı Yücebelen köy yolunda yağış sonrası heyelan meydana geldi. Yolda yarıklar oluşurken, sel suları ile gelen çamur alanı kapladı. Heyelan sonrası yarıkların oluştuğu köy yolunda ekipler, asfalt malzemesiyle açılan çukurları kapatmak için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yolda önlem aldı.

Çayırlı ilçesine bağlı Gelengeç köyünde de yağmur sele neden oldu. Derelerden gelen sel suları zaman zaman arazide taşkına neden oldu. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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