Son dakika haber... Erzincan'da polis ve jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi: Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda toplamda 3 kilo 325 gram sentetik uyuşturucu ile 178 gram esrar ele geçirildi.

Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince ayrı ayrı düzenlenen operasyonlarda toplamda 3 kilo 325 gram sentetik uyuşturucu ile 178 gram esrar ele geçirildi.

Erzincan'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tercan ilçesi Mercan beldesi yol kontrol noktasında durdurdukları bir otobüsün bagajında narkotik dedektör köpekle arama yaptı. Yapılan aramada, çantalarında 2 kilo 24 gram sentetik uyuşturucu bulunan 2 yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de, Refahiye ilçesinde şüphe üzerine C.Ç. (36) idaresindeki bir araç durduruldu. Yapılan aramada 1 kilo 290 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü C.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, Erzincan- Erzurum karayolu uygulama noktasında F.U. (41) ve Y.Y.'nin (36) içinde bulunduğu araçta arama yapan ekipler, 178 gram esrar ile 11 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı