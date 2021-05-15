Polis, engelli Canahmet'e doğum günü sürpriziyle çifte bayram yaşattı

Erzincan'da polis ekipleri, engelli Canahmet Seçgin'in bu yıl Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 15. yaş gününü sürpriz ziyaretle kutladı.

Erzincan'da polis ekipleri, engelli Canahmet Seçgin'in bu yıl Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 15. yaş gününü sürpriz ziyaretle kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Engelliler Haftası" dolayısıyla konuşma güçlüğü çeken ve epilepsi hastası olan Canahmet Seçgin'i yaş gününde yalnız bırakmadı.

Evlerinin kapısında ellerindeki pastayla polis ekiplerini gören Seçgin ailesi, sürpriz karşısında şaşırdı ve mutlu oldu.

Ekipler, pastanın üzerindeki mumlara üfleyen Seçgin'e çeşitli hediyeler verildi.

Baba Barbaros Seçgin, doğum günü sürpriziyle duygulandıklarını söyledi.

Engelliler Haftası nedeniyle oğluna doğum günü sürprizi yapan emniyet mensuplarına teşekkür eden Seçgin, şöyle konuştu:

"Geçen yıl da polis ekiplerimiz doğum günü sürprizi yapmışlardı. Bu sene de bizleri ve Canahmet'i yine unutmadılar. Şu anda bir engelli babası olarak çok duygulandım. Aslında şu anda çifte bir bayram yaşıyoruz. Hem Ramazan Bayramı'nı kutladılar hem Canahmet'e doğum günü sürprizi yapıldı. Bir engelli ailesi olarak hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir