Otomobil bagajı ile tamponu arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
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Otomobil bagajı ile tamponu arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

AA - Haberler | Kültür Sanat

Erzincan'da bir otomobilin bagajı ile arka tamponu arasında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir otomobilin bagajı ile arka tamponu arasında sıkışan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ergenekon Mahallesi 104. Sokak'taki özel bir hastanenin bahçesinde park edilen otomobilden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bagaj kapağı açılan otomobilin kısmen sökülen bagajının alt kısmı ile arka tamponu arasındaki bölüme girerek sıkıştığı belirlenen kedi kurtarıldı.

Ekipler, uzun uğraşlar sonucu kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan kediyi doğaya bıraktı.

Otomobil bagajı ile tamponu arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobil bagajı ile tamponu arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Otomobil bagajı ile tamponu arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

AA - Son Dakika Haberleri

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