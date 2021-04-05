Son dakika haber... Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haber... Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası kesildi

Bir son dakika haberine göre Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası uygulandı.

Erzincan'da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 25 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu kent genelinde denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, işlek yerlerden Fevzipaşa, Ordu, Halitpaşa ve 13 Şubat caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanları denetledi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve sosyal mesafe ile maske kuralını ihlal eden 25 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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