Son dakika haber... Erzincan'da köpek saldırısından son anda kaçan çocuğun korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da ekmek almaya giden çocuğun sokak köpeklerinin saldırısından kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun 6 sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmasının ardından bir sokak köpeği saldırısı daha ortaya çıktı. Olay Erzincan merkeze bağlı Mimar Sinan mahallesinde meydana geldi. Bakkaldan ekmek alan çocuk eve dönüş yolunda başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden son anda kaçarak bakkala sığınan çocuğun korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanmaktan kurtularak bakkalda derin bir nefes alan çocuk bir süre kendine gelemedi. Bakkalın etrafındaki saldırgan sokak köpekleri ise pencereden görüntülendi.

"Mahalleli sokak köpeklerinden şikayetçi"

Üzümlü ilçesinde ki 6 sokak köpeğinin 8 yaşındaki çocuğa saldırarak ağır yaralamasının ardından Mimar Sinan mahallesinde yaşanan köpek saldırısıyla tedirgin olan vatandaşlar sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasını istiyor.

Mimar Sinan mahalle sakinlerinden Deniz Er, "2 yıl oldu benim kendi çocuğumu ısıralı. Özellikle belediyeyi aradım, gelip alın diye ama hiç gelen alan olmadı. Sonradan geldi aldılar. Defalarca aramamıza rağmen gelip toplamıyorlar. Topladıkları zaman bir daha geri getirip bırakıyorlar. Yani biz toplanmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımız sabah erken okula gidiyorlar. Yine her yer köpek. O gün topladılar yine getirip bırakmışlar. Bir de bizlere telefon ediyorlar. Diyorlar ki; 'Biz geldik, siz bizi gördünüz mü?' Halbuki alakası yok. Çocuklarımız hiç dışarı çıkaramıyoruz ki. Benim çocuğum sabah 7'de okula gidiyor. Ben mecbur yolun karşısına kadar geçiriyorum. Elimde artık değnek mi olur ne olur bilmiyorum ama bize de bir şekilde saldırıyorlar. Toplanmıyor yani toplanılsa daha iyi olur. Onlara da acıyoruz onlara da açlar belki o yüzden saldırıyorlar ama ne yazık ki toplamıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ekmek almaya giderken zorlandıklarını belirten mahallenin çocuklarından Ahmet Yusuf Genel ise, "Biz ekmek almaya gelirken bile bizi kovalayan köpekler var. Yani burada çok fazla köpek var. Ekmek almaya gelirken, parka giderken, bir yere giderken hep bizi kovalıyorlar. Biz bizi kovalamalarından sevinmiyoruz yani kovalamalarını sevmiyoruz. Onların buradan gitmesini istiyoruz" diye konuştu. - ERZİNCAN