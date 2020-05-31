Son dakika haber... Erzincan'da inşaat kazısı sırasında insan kemikleri bulundu Son dakika gelişmesine göre Erzincan'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu.

Erzincan'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan inşaat kazısı sırasında insan kemikleri ve kafatası bulundu. Kent merkezine bağlı Çukurkuyu Beldesi'nde TOKİ tarafından yaptırılan konut inşaatının temel kazısı sırasında iş makinesi operatörü kafatası ve insan kemiklerine rastladı. Durumun şantiye sorumlusuna bildirilmesinin ardından alana gelen yüklenici firma yetkilileri, konuyu jandarma ekiplerine bildirdi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerince inşaat alanında yapılan incelemede bölgedeki kemikler tek tek toplandı. Kemikler incelenmek üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Kaynak: AA