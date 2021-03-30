Son dakika haber! Erzincan'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçiş kararı alındı
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Son dakika haber! Erzincan'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçiş kararı alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Erzincan'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçiş kararı alındı

Son dakika gündem haberine göre Erzincan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime geçiş kararı alındı.

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Erzincan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları gereği ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime geçiş kararı alındı.

Korona virüsü vaka sayılarındaki artış sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tedbir kararlarının açıklanmasının ardından Erzincan'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"30.03.2021 tarihi itibariyle ilimizde; Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12.sınıflarda eğitim yüz yüze ve seyreltilmiş olarak devam edecektir.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceklerdir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim uygulamasına devam edilecektir.

8. ve 12 sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına hafta içi ve hafta sonu da dahil devam edilecektir.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda daha önce oluşturulan sınav takvimi doğrultusunda 2.dönem 1. sınavları yüz yüze yapılmaya devam edecektir. Sınavların bitimiyle birlikte 5 Nisan 2021 Pazartesi günü itibariyle 5, 6 ve 7. sınıflarda bakanlığımız ve il umumi hıfzıssıhha kurulumuz kararları gereği uzaktan eğitime geçiş yapılacaktır.

Lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarımızda bakanlığımız ve il umumi hıfzıssıhha kurulumuz kararları gereği 30 Mart 2021 Salı günü itibariyle uzaktan eğitime geçiş yapılacaktır" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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