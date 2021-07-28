Son dakika haber: Erzincan'da bir binanın merdivenlerinde baygın bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Son dakika gündem haberi: Erzincan'da bir evin merdivenlerinde baygın bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erzincan'da bir evin merdivenlerinde baygın bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi 353 Sokak'taki 2 katlı bir binanın girişindeki merdivenlerde hareketsiz yatan Mehmet Bilgin'i (71) fark eden bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri Bilgin'i Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bilgin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Bilgin'in cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ekipler, Demirkent Mahallesi'ndeki bir başka evde oturduğu belirlenen Bilgin'in baygın bulunduğu merdivenlerde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir