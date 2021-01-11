Son dakika haber | ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Kameralı sınav korkulacak bir sistem değil"

Son dakika haber... Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, online sınavların kameralı yapılmasına ilişkin, "Korkulacak bir sistem değil. Sonuçta siz yüz yüze sınava girdiğinizde karşınızda bir gözetmen var. Ha orada öğretmen gözetlemiş ha kameralı sistemde.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, online sınavların kameralı yapılmasına ilişkin, "Korkulacak bir sistem değil. Sonuçta siz yüz yüze sınava girdiğinizde karşınızda bir gözetmen var. Ha orada öğretmen gözetlemiş ha kameralı sistemde." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Çalış, YÖK tarafından gözetimli ve denetimli sınav yapılmasıyla ilgili eylül ayında üniversitelere bir yazı geldiğini söyledi.

Türkiye'de 11 üniversitenin kurumsal akreditasyona kabul edildiğini, bunlardan birinin de ERÜ olduğunu anlatan Çalış, bununla ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü ve bu akreditasyonu alacaklarına inandıklarını belirtti.

Akreditasyon sürecinde sınav güvenliği ve denetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Çalış, şunları kaydetti:

"Biz öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz bunu anlayacaklar, sınavları da çok başarılı geçecek ben buna inanıyorum. Kafalarında bazı soru işaretleri olduğu için tedirginler. Sınav güvenliği ve denetimini biz yapacağız ama öğrencilerimiz için de elimizden gelen kolaylığı sağlayacağız. İkinci bir alternatifte kamerayı açmak istemeyen öğrencilerimiz için de inşallah pandemi koşulları düzeldiğinde yüz yüze ne kadar sayı olursa onları da sınava almak istiyoruz. Böyle bir seçenekleri de var. Biz öğrencilerimizi asla mağdur etmeyiz, diyelim ki pandemi düzelmedi, biz yine online sınavla başka türlü yönlerde senato kararı alarak onlar odaklı bir sınav yürütmeye çalışırız. Aslında kameralı sistem korkulacak bir sistem değil. Sonuçta siz yüz yüze sınava girdiğinizde karşınızda bir gözetmen var. Ha orada öğretmen gözetlemiş (Çünkü YÖK istiyor) ha kameralı sistemde. Sadece sizi görmek, o sınava siz mi giriyorsunuz bunu görmek gözetmek. Başkası girmesin, öğrenci girsin sınava."

Çalış, öğrenci konseyi başkanı seçtiklerini, 52 bin öğrencinin 500'ünün bu konuyla ilgili tedirgin olduğunu, uzaktan yapılan toplantılarda öğrencilerin yüzde 80-90'ının kamera istediğini belirterek, "Çünkü öğrenci 'İkinci sınıfta okul birincisiydim şu an 20 kişi beni geçti' diyor. Öğrencilerin faydasına olan bir sistem. Gelecekte bunu anlayacaklar. Biz her türlü kolaylığı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin