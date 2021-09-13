Son dakika haber! Ersun Yanal: 'Bugün kazanmalıydık ama olmadı, topu içeri atamadık' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ersun Yanal: "Bugün kazanmalıydık ama olmadı, topu içeri atamadık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Ersun Yanal:

Son dakika haberler... FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmalıydık, kazanacak oyunu da oynadık ama olmadı, topu içeri atamadık" dedi.

FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Gaziantep Futbol Kulübü maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kazanmalıydık, kazanacak oyunu da oynadık ama olmadı, topu içeri atamadık" dedi.

FTA Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Zorlu karşılaşmayı ikinci yarıda yediği gollerle 2-0 mağlup bitiren Akdeniz ekibi, 4 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan FTA Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynadıkları futbolla mağlubiyeti hak etmediklerini söyledi.

"HER ŞEYİ YAPTIK AMA TOPU İÇERİ ATAMADIK"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün tabela 2-0 gözüküyor ama oyun böyle değildi. Bu futbolun çok sevilen bir oyun olmasının sebebi işte. Biz skor olarak hayretler içerisindeyiz. Bugün kazanmalıydık. Kazanabilecek, kazanmayı hak eden bir oyun oynadık. Oyuncularımızın bütün maç boyunca kontrol altında tuttukları oyunu kaybettikleri için üzgün oldukların biliyorum. Bu pozitif oyunu geliştirip sonuca yansıtacak iyi bir takımımız var. Tabelanın bugünkü sonucu ve oynadığımız oyunla bağdaşmadı ama onun dışındaki bütün pozitif değerler bizi daha iyiye götürecek. Biz buraya gelirken beraberliğe bile üzülecek bir durumla geldik. Rakibin maç boyunca doğru düzgün pozisyonu yok. Bugün eksik yaptığımız tek şey topu içeri atmaktı. Hakem arkadaşın verdiği penaltı da garipti, kimsenin görmediği, sadece hakemin gördüğü bir penaltıydı. Biz, onun dışında her şeyi yaptık ama girdiğimiz pozisyonları atamadık" ifadelerini kullandı.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Yıldız Tilbe Vildan Atasever
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Sergen Yalçın Mergim Berisha Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Ersun Yanal: 'Bugün kazanmalıydık ama olmadı, topu içeri atamadık' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:31:31. #1.11#