Son dakika haber... ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE
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Son dakika haber... ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun refakat ettiği Tatar, Manavgat Ulualan'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve brifing aldı.

Yangından zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret edecek KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Son dakika haber... ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haber... ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haber... ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE
Son dakika haber... ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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