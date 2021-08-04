Son dakika haber... ERSİN TATAR YANGIN BÖLGESİNDE
Edinilen son dakika gelişmesine göre KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret ediyor.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesini ziyaret ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun refakat ettiği Tatar, Manavgat Ulualan'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde incelemelerde bulundu ve brifing aldı.
Yangından zarar gören Kalemler Mahallesi'ni ziyaret edecek KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı