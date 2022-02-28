Son dakika haber | Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde mesai dışı poliklinik hizmeti

ÇORUM (AA) - Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, polikliniklerdeki aksamaları gidermek amacıyla 1 Mart'tan itibaren 12 branşta mesai dışı poliklinik hizmeti vermeye başlayacaklarını duyurdu.

Zehir, hastanenin konferans salonunda düzenlediği basın toplantısında, 217 akademik personel, 132 uzman ve 48 pratisyen hekimle toplam 2 bin 705 personelle sağlık hizmeti sunduklarını belirtti.

Hastanede günlük ortalama 6 bin 663 poliklinik, yaklaşık 1500 kişiye de acil sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Zehir, "Aralık 2021'de poliklinik muayene sayımız 95 bin 222 iken Ocak 2022'de bu rakam 139 bin 942'ye yükselmiştir. Acil serviste de Aralık 2021'de 48 bin 537 hastaya hizmet verilmişken, Ocak 2022'de bu rakam 50 bin 294'e ulaşmıştır. Acil müracaat oranı açısından baktığımızda bizimle benzer özellikleri içeren A1 sınıfı hastaneler arasında acil müracaat oranı diğer hastanelere göre bizde son derece yüksek. Diğer hastanelerde bu oran yüzde 20 iken hastanemizde yüzde 35,9'dur. Yani Çorum'da acil servise müracaat Türkiye ortalamasından çok daha fazla gerçekleşmektedir." dedi.

Kovid-19 salgını sürecinde hastanelere başvuran hasta sayısının azaldığını, kısıtlama dönemlerinde bazı polikliniklerin kapatıldığını aktaran Zehir, kısıtlamaların kaldırılmasıyla hastanelerdeki hasta yoğunluğunun çok fazla arttığını vurguladı.

"Doktor arkadaşlarımız büyük bir özveriyle bizleri kırmayarak bu çalışmayı kabul etti"

Doç. Dr. Sinan Zehir, salgın döneminde doktorlara getirilen istifa ve emeklilik kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bazı doktorların emekli olması ya da kurum değiştirmesinin bazı branşlarda hekim sayısının azalmasına neden olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu sayıların artırılması için yoğun çaba içindeyiz. Hizmet kalitesini artırabilmek için bazı düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Mart ayı itibarıyla polikliniklerimizdeki aksamaları giderebilmek için birçok branşımızla birebir görüşerek, 12 branştaki arkadaşlarımızın mesai dışı poliklinik yapmasını, yani 17.00'den sonra mesai yapmasını sağlayabildik. Beyin cerrahisi, cildiye, fizik tedavi, gastroentroloji, göz hastalıkları, dahiliye, kulak-burun-boğaz, kadın doğum, plastik cerrahi, psikiyatri, ortopedi ve travmatoloji ile radyoloji branşlarında mesai dışı polikliniklerimiz aktif olacak ve sonraki aylarda devam edecek. Doktor arkadaşlarımız büyük bir özveriyle bizleri kırmayarak bu çalışmayı kabul etti."

Benzer büyüklükteki hastanelere göre hekim doluluk oranlarının çok yüksek olduğuna işaret eden Zehir, "Ancak şunu unutmayalım; yıllık 500 bin acil başvurusu, yıllık 1,5 milyon poliklinik başvurusu var. Çorum'un nüfusu ortada, poliklinik başvuru sayısı, acil başvuru sayısı ortada. Vatandaşımız burada hekimlerin boş durduğunu düşünüyorsa emin olun nöbette de nöbet sonrası da hekimlerin hiçbirini boş tutmuyoruz." dedi.

Zehir, Kovid-19 salgını yokmuş gibi davranmanın hastanelerde yoğunluğa ve Kovid-19 harici hasta tedavisini güçlendirmeye neden olduğunu, bu nedenle herkesin tedbirlere uyup, aşı yaptırması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ve İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanı İhsan Demirbaş da katıldı.